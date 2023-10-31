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تجارب سابقة تؤكد كفاءة أمن الطرق في حل المواقف الطارئة

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور حزام بن سعود السبيعي، عن موقف مربك تعرض له بعدما تعطلت مركبته على الطريق لكن تدخل رجال المرور أنقذ الموقف.

جهود رجال المرور

وقال السبيعي: اليوم، انقطع البنزين من سيارتي في طريق عودتي من العمل وتوقفت في طريق الملك عبدالله بالرياض، ثم وصلت سيارة مرور ووقفت قبل سيارتي لحمايتي من السيارات القادمة، ووجهتني بكل لطف وذوق ورقي أن أطلب بنزيناً من أحد التطبيقات.

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تجربة مربكة

وتابع: وبالفعل تم ذلك ووصل في أقل من 15 دقيقة… تجربة مربكة لأول مرة أخوضها .. لكن خففها جمال الطقس في الرياض ولطف وتعاون رجل المرور (نايف الأحمري) وكرم السائقين السعوديين الذين يعرضون خدماتهم.

وشكر السبيعي كل من قدم له المساعدة معتذرًا في الوقت ذاته عن أي ارتباك سببه لسالكي الطريق، حيث كان الوقت قبل المغرب مباشرة ولم يكن هناك تعطيل أو توقف لحركة المرور.

المرور

الرياض مدينة ذكية

وأشاد السبيعي :” بفكرة تطبيقات خدمات النقل والمساعدة على الطرق وفاعليتها وسرعة استجابتها” مؤكدًا أن هذا يساعد في جعل مدن المملكة مدنا ذكية ويرفع جودة الحياة بها.

وقد تفاعل العديد من المتابعين مع ما قاله السبيعي حيث قال حذيفة السالمي:”قبل كم يوم سافرت على بقيق انفجر كفر السيارة وسيارتي ما فيها استبنة في أقل من 10 دقائق حضر أمن الطرق وطلب لي سطحة وصلت في أقل من ربع ساعة وما راح لين تأكد اني سطّحت السيارة، خدمات عظيمة وجليلة تقدمها حكومة المملكة ممثلة بهؤلاء الأبطال “.

مواقف باسلة

بدوره قال أحد المتابعين :” شخصيا صار لي موقفين معهم. الأول انقطاع بنزين. على طريق الدمام الرياض وبعد الاتصال على امن الطرق ما اخذت أقل من 20 دقيقة إلا وهم عندي ومعهم البنزين. والثاني على طريق أبو حدرية بنشر. ما عرفت أسويه وبأقل من 10 دقائق إلا هم عندي يعرضون المساعدة. فلهم جزيل الشكر والامتنان. وادام الله علينا. امننا واستقرارنا”.

 

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