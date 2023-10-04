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تفقد مواقع إجابة السائلين بالمسجد الحرام واطلع على معيارية العمل وجودة الخدمات الدينية

السديس : استحداث أساليب نوعية ذكية لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
السديس : استحداث أساليب نوعية ذكية لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم
المواطن - فريق التحرير

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كثف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس جولاته الميدانية داخل المسجد الحرام؛ لضمان جودة الخِدمات الدينية المقدمة للمصلين والمعتمرين والزائرين.

مواقع إجابة السائلين

واستهل رئيس الشؤون الدينية جولته الجديدة؛ بتفقد مواقع إجابة السائلين بالمسجد الحرام؛ للاطلاع عن قرب على معيارية أعمالها، وجودة الخدمات الدينية التي تقدمها، وجاهزية الأماكن المخصصة لإجابة السائلين وكفايتها، وتوفر وسائل التواصل الرقمية، لاستقبال أسئلة السائلين والإجابة عليها.

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وأكد رئيس الشؤون الدينية خلال تفقده مواقع إجابة السائلين على ضرورة توعية وتوجيه قاصدي المسجد الحرام من الزائرين والمعتمرين، ورفع مستوى الوعي الديني لديهم، والرد على تساؤلاتهم الدينية، واستشكالاتهم الشرعية، بما يحقق الوسطية والاعتدال، والتيسير في أداء عباداتهم ومناسكهم.

بذل أقصى الجهود

وحث منسوبي إدارات إجابة السائلين في المسجد الحرام، على بذل أقصى الجهود، وتقديم أرقى الخِدمات، وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وطالب المنسوبين على التوسع في الخِدمات الدينية، وتكثيف مواقع إجابة السائلين، والعناية بالكتيبات التوجيهية والإرشادية الشرعية، وإعداد الخطط المستقبلية للرفع من مستوى الخِدمات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين، علاوة على رفع كفاءة الوسائل المستخدمة، واستحداث أساليب وطرق نوعية تتناسب مع توافر السائلين.

وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية أخذت على عاتقها تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وإيصال الفتوى الشرعية الصحيحة، المستمدة من الكتاب والسنة، لجميع المستفيدين، وإثراء رحلتهم الدينية بالفوائد والمنافع، وإيضاح الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ومنهجه الوسطي المعتدل، ونشر رسالة الحرمين الدينية عالميًا، وإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

توعية قاصدي المسجد الحرام

وتعمل إدارة “إجابة السائلين”، التي تضم مجموعة من العلماء الشرعيين المؤهلين؛ من القضاة، وأساتذة الجامعات، ومدرسي معهد وكلية المسجد الحرام على مدار 24 ساعة؛ للإجابة على تساؤلات واستشكالات زائري المسجد الحرام.

وأُطلق برنامج “إجابة السائلين” الذي يُعنى بالرد على استفسارات الزائرين والمعتمرين، المتعلقة بالأمور الشرعية والمناسك والعبادات، بأكثر من لغة عام 2018.

ويتخذ البرنامج عشرات من المواقع التي يسهل للقاصد الوصول إليها، وتتوزع داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، وكذلك تمت تغطية ساحات المسجد الحرام بعدة كبائن لإجابة السائلين.

ويهدف برنامح “إجابة السائلين” إلى توعية قاصدي المسجد الحرام؛ بأمور العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك الحج والعمرة؛ حرصًا على أن يؤدوا مناسكهم وعباداتهم على علم وبصيرة على الوِجهة الشرعية المطلوبة.

  السديس مواقع إجابة السائلين

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