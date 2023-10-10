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تاريخ المملكة زاخر بالمواقف الثابتة تجاه قضايا المسلمين

السديس: القدس والأقصى من الثوابت الدينية والتاريخية

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
السديس: القدس والأقصى من الثوابت الدينية والتاريخية
المواطن - فريق التحرير

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أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى، وما توليه بلادنا المباركة من اهتمام وتفانٍ لدعم مساعي تحقيق الأمن والسلام، والحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، وإنشاء دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.

وبيَّن: أن لهذه البلاد المباركة، السعودية مواقفها الثابتة تجاه دعم قضية فلسطين وأهلها، وإحلال الأمن والسلام في ربوعها، فكانت بمثابة ضمير الأمة ووجدانها.

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قضية فلسطين والقدس

وأكد أن قضية فلسطين والقدس الشريف في قلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكل أبناء الشعب السعودي، وأن المملكة ماضية في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ لنيل حقوقه المشروعة، والتمتع بالحياة الكريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وأضاف رئيس الشؤون الدينية: أن تاريخ المملكة العربية السعودية زاخر بالمواقف الثابتة الراسخة تجاه قضايا المسلمين في العالم أجمع، مؤكدًا أن المملكة ستظل مدافعة عن القضية الفلسطينية.

وقال: “إن مواقف المملكة هذه؛ إنما تنطلق من ثوابتها الدينية، وإيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية؛ إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولما للمسجد الأقصى من مكانة دينية في نفوس المسلمين؛ إذ هو مسرى خاتم النبيين، وقرين الحرمين الشريفين، قال تعالى: ﴿سُبحانَ الَّذي أَسرى بِعَبدِهِ لَيلًا مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ إِلَى المَسجِدِ الأَقصَى الَّذي بارَكنا حَولَهُ لِنُرِيَهُ مِن آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ﴾ [الإسراء: ١]، وقال ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» [متفق عليه]، وقال ﷺ: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» [أخرجه البزار]”.

أعمال عدوانية

وأكد: أن المسجد الأقصى سيبقى شامخًا عزيزًا، وأن ما يقوم به الإسرائيليون من أعمال عدوانية لا يقبلها دين ولا عرف دولي، فقد انتهكوا بعدوانيتهم الحرمات والمقدسات، وسلبوا حقوق الأبرياء الفلسطينيين.

وفي ختام حديثه رفع رئيس الشؤون الدينية أكف الضراعة إلى الله- عز وجل- بأن يحفظ المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يتحقق الأمن والسلم والسلام في العالم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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