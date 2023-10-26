السديس: تعظيم فضيلة يوم الجمعة وإيصال خطبة مترجمة للعالم

عززت رئاسة الشؤون الدينية المواقع المخصصة للإجابة على السائلين بأصحاب الفضيلة المفتين، والمترجمين؛ لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للسائلين، واستثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ لإثراء تجربة القاصدين الدينية، تزامنًا مع تعزيز الخِدمات الدينية المقدمة لزائري الحرمين الشريفين يوم الجمعة، وتهيئة الأجواء الملائمة لخلق بيئة تعبدية إيمانية، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين.

إرشاد السائلين

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال اجتماع عقده اليوم، بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة مع القيادات الدينية؛ على أهمية تعزيز مسار برنامج إرشاد السائلين؛ إثراءً لتجربة القاصدين الدينية، وإسهامًا في توضيح المسائل الشرعية المستشكلة، وإرشادًا للآداب الإسلامية السنية، وأحكام وآداب الحرمين الشريفين، والناسك والمناسك.

ويعنى برنامج (إجابة السائلين) بالرد على استفسارات زائري الحرمين الشريفين الشرعية؛ ليؤدوا عباداتهم وفق سَنن النبي ﷺ وهديه.

وفي إطار آخر: حث رئيس الشؤون الدينية خلال اللقاء القيادات الدينية على تجويد الخِدمات الدينية المقدمة للزائرين للحرمين الشريفين يوم الجمعة، وتوفير البيئة الإيمانية؛ ليتفرغوا لأداء الشعائر والعبادات.

تكثيف الجهود

وأكد على جميع القطاعات الدينية بالرئاسة؛ ضرورة تكثيف جهودها الميدانية الدينية في جميع مواقع الحرمين الشريفين وساحاتهما الخارجية، وبذل المزيد من التوعية الميدانية الدينية برفق ولين، وتسخير كافة الإمكانات والطاقات الدينية ليوم الجمعة؛ من التقانة واللغات والترجمة والبرامج التوعوية الدينية الرقمية، وإيصال مضامين خطبة الجمعة مترجمة باللغات العالمية، ونشر هداياتها وقيمها وتوجيهاتها الدينية إلى أنحاء العالم؛ ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية.