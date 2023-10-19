السديس للقيادات الدينية: هيئوا الأجواء التعبدية الخاشعة للمصلين

أكملت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ استعداداتها لتقديم الخدمات الدينية المتكاملة للمصلين والمعتمرين والزائرين يوم الجمعة، ولتهيئة الأجواء الدينية التعبدية الخاشعة، وتعزيز التجربة الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين.

خلق بيئة تعبدية جاذبة

ودعت رئاسة الشؤون الدينية القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين للتعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية جاذبة، وأجواء روحانية إيمانية، يعظم فيها المكان، ويهذب فيها الإنسان، ويصنع فيها الأثر، في تعظيم الشعائر وتهذيب المشاعر، وتعزيز القيم الدينية، والآداب الشرعية، والتعاملات الإنسانية والحضارية.

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على جميع القطاعات الدينية لرئاسة الشؤون الدينية؛ الشيخ عبدالرحمن السديس ضرورة تكثيف جهودها الميدانية الدينية في جميع مواقع الحرمين وساحاتهم الخارجية، وتعظيم التوعية الدينية الميدانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين، وتسخير كافة الإمكانات والطاقات الدينية لصلاة الجمعة.

وسخرت رئاسة الشؤون الدينية التقانة واللغات والترجمة والرقمنة في برامج التوعية الدينية، وإبراز فضائل يوم الجمعة، ونشر صفة العمرة بعدة لغات عالمية.

ترجمة خطبة الجمعة

وأنهت وكالة اللغات والترجمة ترتيباتها لترجمة خطبة الجمعة في الحرمين إلى اللغات العالمية، وإيصال مضامين الخطبة، ونشر هداياتها الدينية، وقيمها المشتملة، والتوجيهات الدينية إلى أنحاء العالم، ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية.

وأكملت منصَّة منارة الحرمين استعداداتها وتجهيزاتها؛ لتمكين الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة، عبر منصَّة منارة الحرمين، أو عبر الموجات الإذاعية “fm”، والتي تتم تزامنًا مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام.

ووضعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية مترجمين من ذوي الكفاءات الدينية والعلمية، على المواقع المخصصة للإجابة على السائلين، مع أصحاب الفضيلة المشاركين؛ لترجمة الأسئلة والأجوبة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

كما حشدت القطاعات النسائية في الحرمين لخدمة القاصدات دينيًّا، وتهيئة الأجواء الإيمانية الروحانية لهنَّ.