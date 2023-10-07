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جعل الرياض وجهة سياحية عالمية

السعودية أقوى من أي وقت مضى بفضل سياسات ولي العهد

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
السعودية أقوى من أي وقت مضى بفضل سياسات ولي العهد
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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جذبت حالة التطور الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، أنظار العالم، وسط إشادات محلية وإقليمية بخطوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤيته 2030، بينما يسعى قادة العالم للاستفادة من التقدم السعودي الهائل في شتى المجالات عبر توطيد سبل التعاون الدولي.

قادة العالم يتطلعون لولي العهد

ولفت تقرير “الجارديان” البريطانية إلى أن كبار قادة العالم يلتقون مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل التشاور وإبرام الكثير من الصفقات السياسية والاقتصادية، ومن بين هؤلاء القادة الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ولي العهد يضع المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية؛ وهو يمضي قدمًا في خططه لبناء مدينة نيوم، وهي بمثابة مدينة مستقبلية في الصحراء والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

إصلاحات واسعة

وأنفقت السعودية أكثر من 6 مليارات دولار على الاستثمارات في فرق كرة القدم وبطولات الجولف والصفقات الرياضية الأخرى. كما يتم ضخ مليارات أخرى في شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون.

وفي سياق متصل، أوضحت أيضًا صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أنه بفضل عملية الإصلاحات الواسعة على كافة الأصعدة، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبفضل رؤيته 2030، أصبحت السعودية محط أنظار العالم أجمع.

ولي العهد أكثر الأصوات تأثيرًا

ويتعامل قادة العالم مع السعودية، ذات الاقتصاد الكبير الأسرع نموًّا، باعتبارها قوة عالمية، ويرجع الفضل في هذه الرؤية على الإصلاحات التي أسسها الأمير محمد بن سلمان، وبسبب هذا النجاح وغيره، نرى أن ولي العهد هو أحد أكثر الأصوات تأثيرًا في العالم، وفقًا لـ”ذا هيل”.

وأضافت: “العالم يتغير، كذلك القوى العالمية، يتم إنشاء التحالفات أو إعادة اختراعها، والمملكة العربية السعودية وولي العهد يقفان وراء الكثير من التغيير”.

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