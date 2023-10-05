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تعدٍّ صارخ واستفزاز لمشاعر المسلمين

السعودية: اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى ممارسات استفزازية 

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
السعودية: اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى ممارسات استفزازية 
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

تقويض للسلام

وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

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