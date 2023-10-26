السعودية الأكثر تأثيرًا بكرة القدم العالمية عبر اتفاق تاريخي مع ريال مدريد

تخطو السعودية بخطوات ثابتة وقوية في مجال كرة القدم العالمية، ووصفت الخطوة الأخيرة للسعودية برعاية النادي الملكي ريال مدريد بأنها تاريخية، بعدما تمكن الريال من التوصل إلى اتفاق رعاية مع أحد البنوك السعودية.

رعاية سعودية لنادي ريال مدريد

وقالت المجلة الفرنسية الأسبوعية frenchfootballweekly إن السعودية تطأ قدمها في نادي ريال مدريد، ففي غضون أشهر قليلة، أصبحت المملكة العربية السعودية لاعباً رئيسياً في كرة القدم، سواء من خلال بطولتها ووصول العديد من نجوم كرة القدم مثل نيمار، بنزيما، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، نغولو كانتي، أو من خلال الاستحواذ على الأندية الإنجليزية، فإن المملكة العربية السعودية موجودة في كل مكان.

وأوضح تقرير المجلة الفرنسية، أن التأثير السعودي بدأ يصل إلى إسبانيا أيضًا. ومن جهتها، كشفت صحيفة The Athletic أن ريال مدريد يرحب بعقد الرعاية السعودي، حيث سينضم البنك السعودي للاستثمار إلى مجموعة الرعاة الرسميين لريال.

كأس السوبر الإسباني في السعودية

وفي السابق، كان لدى ريال مدريد عقد رعاية مع شركة الاتصالات السعودية، والذي انتهى في عام 2013.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس الأربعاء، تفاصيل بطولة كأس السوبر الإسباني 2024 التي ستقام بمشاركة 4 فرق في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير المقبل.

موعد نهائي كأس السوبر

ويشارك ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وأوساسونا في منافسات كأس السوبر الإسباني نسخة عام 2024. ويواجه ريال مدريد، بطل كأس الملك، جاره أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 10 يناير في العاشرة مساء .

بينما سيلعب برشلونة حامل لقب الدوري مع فريق أوساسونا وصيف كأس الملك في العاشرة اليوم التالي 11 يناير . فيما ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2024 بين الفائزين من الدور نصف النهائي يوم 14 يناير في العاشرة مساء.