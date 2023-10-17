السعودية: الجريمة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني وحشية ويجب فتح ممرات آمنة فورًا

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صدر عن وزارة الخارجية اليوم البيان التالي:
تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين.
وترفض المملكة العربية السعودية بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني، كما تعبر عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية.
إن هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الاسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل.
كما تؤكد المملكة على ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلية كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
مئات القتلى والجرحى باستهداف إسرائيلي لـ #مستشفى_المعمداني في قطاع #غزة #العربية pic.twitter.com/UwDvugHcsg
— العربية (@AlArabiya) October 17, 2023
#السعودية: قصف مستشفى بــ #غزة تطور خطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير
#العربية pic.twitter.com/JKd2ddeyJd
— العربية (@AlArabiya) October 17, 2023
تغطية خاصة من #العربية | أكثر من 800 ضحية بين قتيل وجريح باستهداف #المستشفى_المعمداني شرق #غزة https://t.co/Hh39nlTLJz
— العربية (@AlArabiya) October 17, 2023