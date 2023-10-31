السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034

فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالمية بالإجماع والثقة.. عبقرية محمد بن سلمان تحسم ملف استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 كأس العالم 2034 في السعودية التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها إنجاز قياسي لـ الهلال بعد فوز سالم الدوسري بالأفضل في آسيا اللقطات الأولى لأجهزة MacBook Pro وiMac الجديدة من أبل عرضت حياتها للخطر لتعبر الطريق وكادت أن تُدهس! رسميًّا .. سالم الدوسري أفضل لاعب في قارة آسيا جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
كشفت تقارير إعلامية عن أن السعودية هي البلد الوحيد المرشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح.
وبحسب ما ذكره حساب قناة ” الإخبارية” في منصة ” إكس” بأن الملف السعودي هو الملف الوحيد الذي قُدم لاستضافة المونديال الذي يقام بعد 11 عامًا من الآن.
وفي وقت سابق، كان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تحدث عبر مقطع فيديو نشره حساب “الإخبارية– رياضة”، على منصة “إكس”، قائلًا”: “بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم لنسخة 2034 ستكون في قارة آسيا”.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.