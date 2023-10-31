السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034

كشفت تقارير إعلامية عن أن السعودية هي البلد الوحيد المرشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح.

وبحسب ما ذكره حساب قناة ” الإخبارية” في منصة ” إكس” بأن الملف السعودي هو الملف الوحيد الذي قُدم لاستضافة المونديال الذي يقام بعد 11 عامًا من الآن.

كأس العالم 2034 في آسيا

وفي وقت سابق، كان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تحدث عبر مقطع فيديو نشره حساب “الإخبارية– رياضة”، على منصة “إكس”، قائلًا”: “بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم لنسخة 2034 ستكون في قارة آسيا”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.