تسعى المملكة العربية السعودية لدراسة تكنولوجيا المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، حيث تتطلع أكبر دولة منتج للنفط في الشرق الأوسط إلى تنويع مصادر الطاقة وتوليد طاقة أنظف للاستخدام المحلي والتصدير.

وأفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن السعودية تتجه إلى دراسة تكنولوجيا المفاعلات النووية الصغيرة في ضوء تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأحد، ضمن فعاليات اليوم الأول لـ(أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023) الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المملكة العربية السعودية: إنها مهتمة بدراسة تكنولوجيا المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، حيث تستهدف إستراتيجيتها الجديدة لتنويع مصادر الطاقة وتوليد طاقة أنظف للاستخدام المحلي والتصدير.

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر للمناخ في العاصمة الرياض: إن خطوات المملكة القادمة في مجال الطاقة النووية تهدف إلى دراسة جميع أنواع وتطبيقات توليد الطاقة الذرية. وتقوم المملكة العربية السعودية ببناء مفاعل تجريبي وتسعى للحصول على مساعدة الولايات المتحدة في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تطوير برنامج نووي.

أصبح الخليج محور التركيز في مكافحة تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام، حيث تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة القمة السنوية للأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية البيئة والحد من الانبعاثات. بينما تعمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عضوا منظمة أوبك، على تطوير مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وأنظمة احتجاز الكربون، فإنهما تستثمران أيضًا في توسيع القدرة على إنتاج النفط، بحسب “بلومبرغ”.

Today HRH the Minister of Energy launched Saudi Arabia’s Greenhouse Gas Crediting and Offsetting Mechanism (GCOM) to support the Kingdom’s ambitious Nationally Determined Contribution & pave the way for net zero by 2060 through emissions reduction and removal activities at scale. pic.twitter.com/4dHpPVKlIG

— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 9, 2023