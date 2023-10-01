المرور يبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للسيارات السعودية تدين حرق نسخة من المصحف بالسويد: أعمال سافرة تستفز ملايين المسلمين جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى الكلباني يشعل فتيل التصريحات بين النصر والهلال دوي انفجارات في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان محمد بن سلمان نجح في صناعة رياضة سعودية تنافس عالمياً إشادة من تحت قبة البرلمان النمساوي بجهود السعودية ومسيرة “بن معمر” اليوم.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول في جميع المناطق حملة للتعريف بمرض السعار في حفر الباطن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية.