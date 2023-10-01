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طالبت بالتصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات

السعودية تدين حرق نسخة من المصحف بالسويد: أعمال سافرة تستفز ملايين المسلمين

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
السعودية تدين حرق نسخة من المصحف بالسويد: أعمال سافرة تستفز ملايين المسلمين
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.

أعمال سافرة تستفز مشاعر المسلمين

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

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مطالب بعاجلة بالتصدي لهذه الممارسات

وشددت الوزارة على مطالبة المملكة للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية.

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