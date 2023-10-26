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الرياض أكدت حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة

السعودية ترحب باستئناف المحادثات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
السعودية ترحب باستئناف المحادثات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع
المواطن - فريق التحرير

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رحبت السعودية، اليوم الخميس، باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع ممثل مشترك لكل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) اليوم الخميس 11 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 26 أكتوبر 2023م.

استئناف ما تم الاتفاق عليه

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها: “في هذا الإطار تحث المملكة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة “الالتزام بحماية المدنيين في السودان” بتاريخ 11 مايو 2023م وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع من الطرفين في مدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023م”.

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وحدة الصف وتغليب الحكمة

وتؤكد المملكة حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعماً لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها وصولاً إلى اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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