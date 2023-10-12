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نقلة نوعية لصناعة الأدوية في المنطقة

السعودية تشهد أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فما المكاسب المتوقعة؟

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
السعودية تشهد أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فما المكاسب المتوقعة؟
المواطن - فريق التحرير

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تستعد المملكة لدخول مرحلة جديدة بعد تدشين 3 مصانع جديدة في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، اليوم الخميس، ومنها مصنع “شركة سدير للأدوية” الخاص بإنتاج أدوية الأورام.

أول مصنع من نوعه

ويعد المصنع الأول من نوعه في المملكة لإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السُمّية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى المصنع العام للأدوية التخصصية بحجم استثمارات يتجاوز 277 مليون ريال وتصل مساحته إلى 77 ألف متر مربع.

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ويمثل إنشاء المصنع خطوة مهمة تساهم في تحقيق الأمن القومي والصحي للمواطن، كما يأتي دعمًا لجهود المملكة في مجال توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والإستراتيجية كأدوية علاج الأورام.

إمكانات وقدرات

وتمتلك السعودية الكثير من الإمكانيات والقدرات البحثية والتصنيعية ما يؤهلها للقيام بهذا المشروع الإستراتيجي الذى سيكون له تأثير فعّال على قطاع الأدوية وسيشكل نقلة نوعية لصناعة الأدوية في المنطقة.

ويعد مرض السرطان أحد الأسباب الرئيسية في زيادة معدلات الوفاة على مستوى العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوز العالم عتبة جديدة في عام 2021، حيث تم تشخيص ما يُقدّر بنحو 20 مليون شخص مصاب بالسرطان، فيما توفي 10 ملايين شخص بسببه، ومن المتوقع أن تصل إلى 19.3 مليون بحلول عام 2025.

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