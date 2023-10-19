Icon

السعودية تقترب من الفوز باستضافة كأس العالم 2034 Icon اللقطات الأولى لاقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل المتظاهرين ضد أحداث غزة Icon بايدن: نتوقع دخول المساعدات لغزة غدًا Icon العطاء والمساعدة يكون عبر المنصات الرسمية المخصصة لذلك Icon المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 8% Icon السعودية .. مشاريع واعدة وتنمية مستدامة لخدمة ضيوف الرحمن Icon اللقطات الأولى لقصف محيط مستشفى القدس في غزة Icon ولي العهد: استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي Icon أول تعليق لمحمد صلاح على أحداث غزة بعد كارثة المعمداني Icon تركي الفيصل يستقل سيارة والده فما قصتها؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد إعلان إندونيسيا دعم ترشيح الرياض

السعودية تقترب من الفوز باستضافة كأس العالم 2034

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
السعودية تقترب من الفوز باستضافة كأس العالم 2034
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تقترب المملكة العربية السعودية من الحصول على حق استضافة كأس العالم 2034 يومًا بعد يوم، حيث يتوالى إعلان التأييد الدولي للرياض من أجل استضافة الحدث الرياضي الأضخم حول العالم.

فوز حتمي للسعودية

وأشارت شبكة “espn” الرياضية الأمريكية، إلى أن ملف السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 اجتاز، أمس الأربعاء، أحد العوائق القليلة المتبقية فيما يبدو فوزًا حتميًّا للسعودية. فبعد أسبوع من الكشف عن محادثات مع أستراليا حول تقديم عرض للمشاركة في استضافة كأس العالم 2034، قال إريك توهير، رئيس اتحاد كرة القدم الإندونيسي: إن بلاده تدعم الآن ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة البطولة.

قد يهمّك أيضاً
إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتصعد لـ يورو 2024

إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتصعد لـ يورو 2024

وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 4 مدن

وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 4 مدن

وتم إعلان تأييد توهير للرياض في بيان عبر موقع الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم قبل ساعات من اجتماع عبر الإنترنت للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم 47 عضوًا من أستراليا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية. وخلال الاجتماع، حث رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أعضاء الاتحاد الآسيوي على “الاتحاد من أجل كأس العالم 2034”.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس العالم – المصدر @Saudi2034WC

كأس العالم 2034 سيكون في آسيا

وتحدث إنفانتينو عبر مقطع فيديو نشره حساب “الإخبارية– رياضة”، على منصة “إكس”، قائلًا”: “بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم لنسخة 2034 ستكون في قارة آسيا”.

استجاب أعضاء الاتحاد الآسيوي بسرعة لحث إنفانتينو واقترح الاتحاد الياباني لكرة القدم تأييدًا موحدًا للعرض السعودي المدعوم من أوزبكستان ولبنان والهند. وقال تسونياسو مياموتو، مسؤول الاتحاد الياباني: “اليابان لديها خطة لاستضافة كأس العالم بحلول عام 2050، لكن حان الوقت الآن لكي تتحد آسيا وتقدم عرضًا واحدًا لعام 2034″، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية وتاريخها الطويل في كرة القدم”.

كأس العالم 2034
عمان تدعم الملف السعودي – المصدر @OmanFA

عرض السعودية لاستضافة كأس العالم

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.

وأعربت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، من أجل استضافة كأس العالم 2034.

كأس العالم 2034 في السعودية
كأس البطولة

العرض السعودي هو الأقوى

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في تقرير سابق: إن عرض السعودية للحصول على حق استضافة كأس العالم 2034 أصبح الأقوى الآن، بعد مواجهة أستراليا ونيوزيلندا عقبات، مثل قلة الملاعب المناسبة، وكذلك صعوبة الحصول على شريك ثالث لتنظيم تلك المباريات.

وتعني قواعد التناوب القاري التي وضعها الفيفا أن أمريكا الجنوبية قد تخلت عن فرصة استضافة كأس العالم 2034، حيث لا يمكن لأي اتحاد قاري استضافة مباريات المنافسة في بطولات متتالية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية
أخبار رئيسية

حوادث دهس الطلاب.. مأساة تنتهي ببرقية تعزية

أخبار رئيسية
شواطئ أملج تبهر سفير المالديف
السعودية اليوم

شواطئ أملج تبهر سفير المالديف

السعودية اليوم
موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض الأهلية
حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن حال قبول اعتراض...

حساب المواطن
وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين
السعودية اليوم

وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك...

السعودية اليوم
موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل في أبطال آسيا
الرياضة

موعد مباراة نادي الهلال المقبلة بعد التعادل...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
وظائف

وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

وظائف
أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل
تكنولوجيا

أبل تطلق قريبًا بديلًا لجوجل

تكنولوجيا
قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ السعودية تصدت لها الدارة
السعودية اليوم

قصر أبو حجارة محاولة مبتورة لتشوية تاريخ...

السعودية اليوم