شكاوى مستفيدي منصة إحكام .. متى يتم إصدار الصكوك؟ السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل نفط يومياً وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع الرياض على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات الأمن العام والسجون على رتبة جندي للرجال يوم المعلم العالمي .. بكم تُبنى الأجيال وتنهض الأمم فشكراً لكم شركة علم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 219.45 ريال فيضان الصرف الصحي في حي المنار بالدمام يؤرق الأهالي سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق
أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.