نواف العقيدي يثير أزمة في النصر عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي السعودية تنفذ “تمرين الأمن السيبراني” في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات وزير الطاقة: الرياض تشهد تحولاً جذرياً ونفخر بأبناء وبنات وطننا الملهمين ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1000 قتيل الخطوط الحديدية تُطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية المراعي تربح 486 مليون ريال خلال الربع الثالث
نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “تمرين الأمن السيبراني”، اليوم الأحد، بمشاركة مسؤولين وكبار مديري وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات “الاتحاد الدولي للاتصالات”، وحضور السيدة دورين بوجدان مارتن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في مقر الوكالة في سويسرا.
وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني، والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وتناول التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة لها، بما يسهم في تعزيز الصمود السيبراني.
وأشارت الهيئة، إلى أن تنفيذ هذا التمرين عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها.