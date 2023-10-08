السعودية تنفذ “تمرين الأمن السيبراني” في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات

نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “تمرين الأمن السيبراني”، اليوم الأحد، بمشاركة مسؤولين وكبار مديري وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات “الاتحاد الدولي للاتصالات”، وحضور السيدة دورين بوجدان مارتن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في مقر الوكالة في سويسرا.

تمرين الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأمن السيبراني، والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، وتناول التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة لها، بما يسهم في تعزيز الصمود السيبراني.

تصميم تمارين سيبرانية

وأشارت الهيئة، إلى أن تنفيذ هذا التمرين عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، والتزود باستراتيجيات التعامل معها.