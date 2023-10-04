السعودية تُكرس مكانتها كأبرز الوجهات الرياضية العالمية

أصبحت السعودية الوجهة الرياضية العالمية الأبرز خلال السنوات الأخيرة، وتسعى لاستكمال هذه النجاحات باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.

السعودية الوجهة المميزة للبطولات العالمية

وتُعد الرياضة رافدًا أساسيًّا لنمو الاقتصاد وازدهاره، وتحرص السعودية على الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي من خلال العمل المستمر على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكرّست مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية، حيث استضافت أكثر من 50 حدثًا رياضيًّا دوليًّا منذ عام 2018، في مختلف الرياضات مثل كرة القدم، رياضة المحركات، الجولف، الرياضات الإلكترونية، التنس والفروسية.

كما شهدت رياضة كرة القدم تطورًا كبيرًا حيث ازداد عدد اللاعبين بنسبة 50% واللاعبات بنسبة 86% منذ عام 2021، وارتفع عدد المدربين والمدربات من 750 مدربًا في عام 2018 إلى أكثر من 5500 مدرب ومدربة.

ويُعد دوري روشن السعودي أحد أقوى الدوريات الآسيوية والمُنافسة عالميًّا بتواجد كبار النجوم العالميين من أكثر من 45 دولة، الأمر الذي جعله محط أنظار العالم، ويتم نقل العديد من مبارياته عبر المحطات والمنصات العالمية.

وستستضيف خلال الفترة القادمة كأس العالم للأندية 2023، ونهائيات بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بالإضافة لعدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.