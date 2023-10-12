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تعيينها كمديرة إقليمية في أكثر مناطق تشهد صراعات بالعالم

السعودية حنان بلخي أول امرأة تتولى المنصب الأكثر صعوبة بمنظمة الصحة العالمية

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٠ مساءً
السعودية حنان بلخي أول امرأة تتولى المنصب الأكثر صعوبة بمنظمة الصحة العالمية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تولت الدكتورة السعودية حنان بلخي منصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط (EMRO)، لتصبح بذلك أول امرأة يتم اختيارها على الإطلاق لهذا المنصب الصعب في أكثر مناطق العالم التي تعاني من الصراعات.

منصب المدير الإقليمي للصحة العالمية

وأفاد موقع “هيلث بوليسي ووتش” healthpolicy-watch المختص بأخبار الصحة والطب، بأنه ستتولى بلخي، المنصب المهم في منظمة الصحة العالمية في 1 فبراير 2024 لمدة خمس سنوات، وهو المنصب الذي يخدم 745 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط.

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وجاء ذلك بعد أن اختارت دول المنطقة البالغ عددها 22 دولة، الدكتورة السعودية حنان بلخي، يوم الثلاثاء الماضي. وسيتم تقديم ترشيحها إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في يناير/كانون الثاني للتصديق الرسمي.

خبرة تمتد لعقد من الزمن

وأفاد الموقع بأنه تتمتع بلخي بخبرة تزيد عن عقد من الزمن في مجال الصحة العامة وصحة الأطفال والأمراض المعدية، لذلك كانت مسيرتها الدعم لها بقوة لتولي هذا المنصب.

وشغلت منصب المدير العام المساعد لمقاومة مضادات الميكروبات في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف منذ عام 2019. وقبل ذلك، كانت بلخي أول مدير تنفيذي للوقاية من العدوى ومكافحتها في وزارة الحرس الوطني السعودية.

أهمية المنصب للمنطقة

تمتد منطقة EMRO عبر المغرب إلى الخليج وغرب آسيا إلى باكستان، ويتعين على المدير الإقليمي الجديد استكشاف وتحديد الاستراتيجيات لتحسين قدرات الرعاية الصحية في المنطقة من خلال معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة.

وتضم المنطقة بعض أغنى دول العالم ومنها، قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان، وهناك أيضًا بلدان فقيرة مثل أفغانستان واليمن والسودان والصومال، وإيران والعراق وأفغانستان وباكستان، وهناك تناقضات هائلة بين الدول من حيث المؤشرات الصحية. على سبيل المثال، يبلغ متوسط العمر المتوقع في قطر 80 عامًا، بينما يبلغ في الصومال 55.4 عامًا فقط. ومن حيث وفيات الأمهات، تموت 620 امرأة أفغانية لكل 100 ألف ولادة حية، مقارنة بـ 70 امرأة كويتية لكل 100 ألف ولادة، لذلك ستكون مهمة بلخي في إطار منظمة الصحة العالمية صعبة للغاية، بحسب موقع healthpolicy-watch.

مسيرة حنان بلخي

وتعد حنان بلخي عالمة سعودية وخبيرة دولية، أمضت ما يقارب 25 عاماً من حياتها العملية طبيبة في مجال الصحة العامة وصحة الطفل والأمراض السارية، اكتسبت خلالها المعرفة الشاملة في إدارة حالات الطوارئ المتعلقة بتفشي الأمراض، وهي حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك عبد العزيز والزمالة في مجال الأمراض المعدية للأطفال من جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وأستاذ (بروفيسور) في أمراض الأطفال المعدية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
كما تولت منصب المديرة التنفيذية لقسم مكافحة الأمراض المعدية في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، ورئيسة قسم الأمراض المعدية بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، ومديرة للمركز التعاوني لمكافحة العدوى ومقاومة المضادات الحيوية بمنظمة الصحة العالمية.

 

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