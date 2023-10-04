السعودية تُكرس مكانتها كأبرز الوجهات الرياضية العالمية فهد بن نافل: الترشح لاستضافة المونديال خطوة أخرى نتباهى بها وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة في جميع المناطق والمحافظات أوبك + تقرر إبقاء خفض الإنتاج وسط توقعات بوصول النفط لـ 100 دولار للبرميل أسعار النفط تنخفض أكثر من 3 دولارات للبرميل لبنان وعمان يدعمان السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 أشهر بديل للسكر يهدد القلب السعودية قد تكون الدولة الثالثة بآسيا المستضيفة لكأس العالم إحصائية مميزة لـ الاتفاق والفتح بدوري روشن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب الأمريكي بعد عزل مكارثي
تأمل الجماهير العربية في استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس العالم، وذلك بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الترشح لتنظيم نسخة عام 2034.
وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.
وفي حالة حصول السعودية على حق تنظيم البطولة؛ ستكون ثالث دولة آسيوية تستضيف نهائيات كأس العالم، وذلك بعد كوريا الجنوبية واليابان اللذين نظما نسخة عام 2002، وقطر التي احتضنت مونديال 2022.
ونجحت البرازيل في الفوز بلقب كأس العالم 2002، بعد تجاوز ألمانيا في النهائي الذي أُقيم على ملعب “يوكوهاما الدولي” في اليابان بهدفين دون رد، فيما حصدت الأرجنتين لقب 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.
ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان السعودية عن نيتها في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار، ونجاحها في تقديم نسخة استثنائية.