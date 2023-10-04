السعودية قد تكون الدولة الثالثة بآسيا المستضيفة لكأس العالم

تأمل الجماهير العربية في استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس العالم، وذلك بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الترشح لتنظيم نسخة عام 2034.

السعودية ثالث دولة آسيوية قد تستضيف المونديال

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.

وفي حالة حصول السعودية على حق تنظيم البطولة؛ ستكون ثالث دولة آسيوية تستضيف نهائيات كأس العالم، وذلك بعد كوريا الجنوبية واليابان اللذين نظما نسخة عام 2002، وقطر التي احتضنت مونديال 2022.

ونجحت البرازيل في الفوز بلقب كأس العالم 2002، بعد تجاوز ألمانيا في النهائي الذي أُقيم على ملعب “يوكوهاما الدولي” في اليابان بهدفين دون رد، فيما حصدت الأرجنتين لقب 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

الاتحاد الآسيوي يدعم القرار

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان السعودية عن نيتها في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار، ونجاحها في تقديم نسخة استثنائية.