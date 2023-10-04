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بعد الإعلان عن الترشح لتنظيم نسخة 2034

السعودية قد تكون الدولة الثالثة بآسيا المستضيفة لكأس العالم

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
السعودية قد تكون الدولة الثالثة بآسيا المستضيفة لكأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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تأمل الجماهير العربية في استضافة السعودية لمنافسات بطولة كأس العالم، وذلك بعد إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الترشح لتنظيم نسخة عام 2034.

السعودية ثالث دولة آسيوية قد تستضيف المونديال

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة في هذا الحدث العالمي.

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كأس العالم 2034
كأس البطولة

وفي حالة حصول السعودية على حق تنظيم البطولة؛ ستكون ثالث دولة آسيوية تستضيف نهائيات كأس العالم، وذلك بعد كوريا الجنوبية واليابان اللذين نظما نسخة عام 2002، وقطر التي احتضنت مونديال 2022.

ونجحت البرازيل في الفوز بلقب كأس العالم 2002، بعد تجاوز ألمانيا في النهائي الذي أُقيم على ملعب “يوكوهاما الدولي” في اليابان بهدفين دون رد، فيما حصدت الأرجنتين لقب 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.

منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 1
جانب من تتويج الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

الاتحاد الآسيوي يدعم القرار

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته بإعلان السعودية عن نيتها في الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، مؤكدًا دعم هذا القرار، ونجاحها في تقديم نسخة استثنائية.

الاتحاد الآسيوي
شعار الاتحاد القاري – المصدر afc

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