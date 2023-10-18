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تأمين أكبر طاقة استيعابية ممكنة ودعم جودة الحياة

السعودية .. مشاريع واعدة وتنمية مستدامة لخدمة ضيوف الرحمن

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
السعودية .. مشاريع واعدة وتنمية مستدامة لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - الرياض

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تسعى المملكة لتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات للمعتمرين والحجاج، إذ أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الخامس من أكتوبر الجاري ، المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة)، وهو المنصة الرئيسية لتنفيذ برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، والذي أُسس بهدف تطوير وسائل ومرافق النقل، وتوحيد الخطط المتصلة بمشاريع النقل المختلفة، لتأمين أكبر طاقة استيعابية ممكنة لضيوف الرحمن، وتحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة، وآليات تحصيلها، بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل، كما يسهم المركز في جودة الحياة في مدينة مكة المكرمة.

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مشروع طريق مكة – جدة المباشر

وبحسب الهيئة العامة للطرق، بدأت أعمال المرحلة الأخيرة من مشروع طريق مكة-جدة المباشر، البالغ طوله 20 كيلومترًا، والذي يختصر المسافة بين المدينتين لنحو نصف ساعة، وتصل السرعة المسموحة بالطريق إلى 140 كيلومترًا، ويربط بشكل مباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري، وتسهيل نقل الحجاج والمعتمرين بسرعة أكبر.

تهيئة السلامة والراحة لملايين المسلمين

تولي مملكة الإنسانية أهمية بالغة وفائقة للمشاريع التطويرية والتنظيمية، التي تهيئ السلامة والراحة لملايين المسلمين الوافدين إلى الحرمين الشريفين، حيث قُدِّر حجم الإنفاق على تلك المشاريع في السنوات الأخيرة بأكثر من 18.6 مليار دولار، وفي موسم الحج الماضي استضافت المملكة 1300 حاج وحاجة، من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم.

تسخير الذكاء الاصطناعي

اهتمت المملكة بتسخير الذكاء الاصطناعي، ووسائل التقنية الحديثة، لتقديم مزايا وخدمات جديدة ومختلفة لضيوف الرحمن، حيث وفَّرت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من الروبوتات الذكية التي تهتم برعاية وخدمة المصلين والمعتمرين والحجاج بالمسجد الحرام، وتساعد في تحقيق أمنهم وسلامتهم، وتقدم الروبوتات خدمات متنوعة كشرح كيفية أداء مناسك الحج والعمرة، وإمكانية التواصل مع المشايخ عن بعد، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات.

يدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة تشمل اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية، كما يقوم الروبوت الذكي بتوزيع عبوات ماء زمزم، ويعمل لمدة ثماني ساعات، ولا ‏يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، ويقدم روبوت التعقيم خدمة تعقيم جنبات المسجد الحرام، بهدف تحسين سلامة الجو الصحي البيئي، ويعمل الروبوت (5-8) ساعات من دون أي تدخل بشري.

 

 

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