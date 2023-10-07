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دعت لحماية المدنيين وضبط النفس

السعودية: نتابع التطورات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وندعو لوقف التصعيد فوراً

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
السعودية: نتابع التطورات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وندعو لوقف التصعيد فوراً
المواطن - واس

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صدر عن وزارة الخارجية اليوم البيان التالي :
تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

ضبط النفس وحماية المدنيين

وتدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

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بقعة منعدمة الجاذبية على الأرض!

بقعة منعدمة الجاذبية على الأرض!

مخاطر انفجار الأوضاع

وتذكّر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

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