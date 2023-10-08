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حذرت من مخاطر انفجار الأوضاع

السعودية وصوت العقل .. دعوات لوقف التصعيد وحقن الدماء

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
السعودية وصوت العقل .. دعوات لوقف التصعيد وحقن الدماء
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المواطن - فريق التحرير

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دعوات السعودية للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لم تأتِ من فراغ، خاصة أن السعودية كانت دائماً وأبداً تحذر من خطورة انهيار الوضع الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

السعودية وحقن الدماء

وتؤكد الرياض دائماً أهمية حقن الدماء خاصة دماء الأطفال والنساء وكبار السن من كلا الجانبين، الذين ليس لهم ناقة ولا جمل في هذه المعارك الطاحنة، أو حتى يمكنهم الفرار والنجاة من آتون هذه الحرب المستعرة التي لا يعلم أحد إلى أي مآل ستؤول إليه مع استمرار القتال ونزيف الدماء.

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وتؤكد حصيلة الضحايا بين الجانبين إلى سقوط قرابة 300 في دولة الاحتلال، فيما تؤكد الصحة الفلسطينية سقوط ما يقارب نفس العدد فضلا عن مئات الجرحى والمفقودين هنا وهناك.

اتصالات وزير الخارجية

وفي هذا السياق، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، اتصالات هاتفية عاجلة مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في دول العالم منهم أمريكا ومصر والأردن وقطر والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

رفض استهداف المدنيين

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تعليقًا على أحداث غزة، جاء فيه: “تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال ، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

وقف فوري للتصعيد

ودعت السعودية للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين وضبط النفس.

وكررت السعودية تحذيراتها من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

وجددت السعودية دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

 

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