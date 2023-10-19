Icon

هل يُغادر ميسي إنتر ميامي من أجل الهلال ؟ Icon السفارة الأمريكية لرعاياها في لبنان: غادروا في أسرع وقت ممكن Icon محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون Icon رئيس وزراء بريطانيا يصل الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه Icon لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب‬ على أجواء ‫السعودية Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم Icon وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة Icon وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر Icon 25 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا Icon موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تراقب عن كثب الوضع الأمني

السفارة الأمريكية لرعاياها في لبنان: غادروا في أسرع وقت ممكن

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
السفارة الأمريكية لرعاياها في لبنان: غادروا في أسرع وقت ممكن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حثت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها اليوم الخميس على “التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة”.

توجيه بالبريد

وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها، قالت السفارة: إنها تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان. وأضافت: “نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة”.

قد يهمّك أيضاً
التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق

سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 أكتوبر تشرين الأول توجيهًا يحث المواطنين على عدم السفر إلى لبنان بسبب “الوضع الأمني غير المسبوق” هناك.

تحذيرات أوروبية

وفي السياق، قررت الدنمارك والسويد والنرويج تشديد تحذيرات السفر إلى لبنان، وحذرت من السفر إلى هناك “حتى إشعار آخر”.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس: “النرويج تشدد النصح بعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الخطير في المنطقة. هناك أعمال عسكرية يومية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهذا يزيد من المخاطر في جميع أنحاء لبنان”.

وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية أن المستوى الأمني في لبنان ”تغير إلى اللون الأحمر”. وأضافت: “البقاء في لبنان ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة للغاية. نشجع المواطنين الدنماركيين الموجودين في لبنان بشدة على التفكير في المغادرة”.

وقال بارث إيدي: ”لا تزال هناك رحلات جوية من بيروت في غضون مهلة قصيرة، وبعدها قد تصبح مغادرة لبنان أكثر صعوبة”.

كما قامت السويد بتحديث نصائح السفر الخاصة بلبنان مساء الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال اليوم الخميس: إنه رصد تسع عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل خلال الـ 12 ساعة الماضية. وأضاف عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في نفس الفترة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك
أخبار السيارات

7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك

أخبار السيارات
آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد الاتحاد خسائر كبيرة
الرياضة

آخرهم أحمد شراحيلي .. الرباط الصليبي يُكبد...

الرياضة
ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح فندقين في تروجينا
حصاد اليوم

ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع ⁧نيوم⁩ لافتتاح...

حصاد اليوم
ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين أنا !
العالم

ترامب يسخر من بايدن ويقلد حركاته: أين...

العالم
مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا يحفظ الشعر النبطي
السعودية اليوم

مصري يعيش في عرعر منذ 20 عامًا...

السعودية اليوم
43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا
العالم

43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا

العالم
الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم
الرياضة

الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم

الرياضة
في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة
السعودية اليوم

في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها...

السعودية اليوم