السفارة الأمريكية لرعاياها في لبنان: غادروا في أسرع وقت ممكن

حثت السفارة الأمريكية في لبنان رعاياها اليوم الخميس على “التخطيط للمغادرة في أسرع وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة”.

توجيه بالبريد

وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها، قالت السفارة: إنها تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان. وأضافت: “نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة”.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 أكتوبر تشرين الأول توجيهًا يحث المواطنين على عدم السفر إلى لبنان بسبب “الوضع الأمني غير المسبوق” هناك.

تحذيرات أوروبية

وفي السياق، قررت الدنمارك والسويد والنرويج تشديد تحذيرات السفر إلى لبنان، وحذرت من السفر إلى هناك “حتى إشعار آخر”.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الخميس: “النرويج تشدد النصح بعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الخطير في المنطقة. هناك أعمال عسكرية يومية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهذا يزيد من المخاطر في جميع أنحاء لبنان”.

وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية أن المستوى الأمني في لبنان ”تغير إلى اللون الأحمر”. وأضافت: “البقاء في لبنان ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة للغاية. نشجع المواطنين الدنماركيين الموجودين في لبنان بشدة على التفكير في المغادرة”.

وقال بارث إيدي: ”لا تزال هناك رحلات جوية من بيروت في غضون مهلة قصيرة، وبعدها قد تصبح مغادرة لبنان أكثر صعوبة”.

كما قامت السويد بتحديث نصائح السفر الخاصة بلبنان مساء الأربعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال اليوم الخميس: إنه رصد تسع عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل خلال الـ 12 ساعة الماضية. وأضاف عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في نفس الفترة.