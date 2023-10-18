السفارة السعودية في بيروت لـ المواطنين: غادروا لبنان فوراً

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دعت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين لمغادرة لبنان فوراً.
وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس “تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً”.
وأضافت “ندعو كافة المواطنين المتواجدين في لبنان لتوخي الحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات لحين مغادرتهم”.
ونوهت السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله”.
تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً. pic.twitter.com/aoidnQAP35
— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 18, 2023