السفارة في اليابان: تقيدوا بالتعليمات المتعلقة بالكوارث نجاح فصل التوأم التنزاني حسن وحسين بعد جراحة الـ 16 ساعة قبل ديربي جدة .. وعد فراس البريكان لمشجع أهلاوي صغير 3 مباريات في ختام تاسع جولات الدوري السعودي غدًا روما يُمطر شباك سيرفيت برباعية في الدوري الأوروبي مجموعة STC تجدد رعايتها لموسم الرياض بأكثر من 92 مليون ريال ليفربول يتخطى عقبة سانت جيلواز بثنائية مقطع الاعتداء بالضرب في الشرقية وقع قبل شهرين والمعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ الترفيه تمكّن 28 مشروعًا وتحوّل الأفكار الناشئة إلى مشاريع رائدة مفاجأة حول أعداد أجانب دوري روشن في يناير المقبل
أكدت السفارة السعودية لدى اليابان سلامة المواطنين السعوديين إثر زلزال إيزو ودعت إلى التقيد بتعليمات السلطات المتعلقة بالكوارث.
وقالت السفارة في بيان لها : تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.
وأضافت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم: 09055833862.
وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر إيزو اليابانية، الجمعة، وفق ما أكده المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أصدرت تحذيرًا من حدوث تسونامى، أمس، بعد زلزال آخر بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب نفس الجزيرة.
ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية “JMA”، فإن زلزال الخميس وقع في الساعة 11.09 صباحًا على عمق 10 كلم، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كلم جنوبي طوكيو.
وجرى رصد تسونامي صغير يبلغ ارتفاعه حوالي 30 سم، في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو، وذلك بعدما وقع زلزال الأمس.
وتعد اليابان واحدة من أكثر الأماكن المعرضة للزلازل، وتسبب زلزال هائل في عام 2011 في حدوث تسونامي دمر مساحات شاسعة من شمال البلاد وتسبب في خسائر فادحة.