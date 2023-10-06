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تحذير من تسونامي بعد زلزال جزر إيزو

السفارة في اليابان: تقيدوا بالتعليمات المتعلقة بالكوارث

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
السفارة في اليابان: تقيدوا بالتعليمات المتعلقة بالكوارث
المواطن - فريق التحرير

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أكدت السفارة السعودية لدى اليابان سلامة المواطنين السعوديين إثر زلزال إيزو ودعت إلى التقيد بتعليمات السلطات المتعلقة بالكوارث.

وقالت السفارة في بيان لها : تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

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وأضافت أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم: 09055833862.

زلزال اليابان

وكان زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر إيزو اليابانية، الجمعة، وفق ما أكده المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

تحذير من حدوث تسونامى

يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أصدرت تحذيرًا من حدوث تسونامى، أمس، بعد زلزال آخر بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب نفس الجزيرة.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية “JMA”، فإن زلزال الخميس وقع في الساعة 11.09 صباحًا على عمق 10 كلم، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد نحو 550 كلم جنوبي طوكيو.

تسونامي صغير

وجرى رصد تسونامي صغير يبلغ ارتفاعه حوالي 30 سم، في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو، وذلك بعدما وقع زلزال الأمس.

وتعد اليابان واحدة من أكثر الأماكن المعرضة للزلازل، وتسبب زلزال هائل في عام 2011 في حدوث تسونامي دمر مساحات شاسعة من شمال البلاد وتسبب في خسائر فادحة.

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