السفارة السعودية في عمان تحذر رعاياها من الإعصار تيج

دعت السفارة السعودية في عُمان، المواطنين السعوديين المتواجدين في ولايتي ظفار والوسطى إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتباراً من ليلة اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل بسبب الإعصار المداري تيج.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

إغلاق ميناء صلالة العماني

ويتمركز إعصار تيج جنوبي غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل السلطنة 690 كيلومتراً وتقدر سرعة الرياح في مركزه من 64 إلى 82 عقدة.

من جهة أخرى قررت إدارة ميناء صلالة العماني إغلاق الميناء مؤقتاً اليوم الأحد، لتأثر المحافظة بالإعصار تيج بعد إصدار الأرصاد الجوية العمانية تحذيراً من اقترابه من سواحل سلطنة عمان.

وقالت الأرصاد الجوية إن الإعصار تيج يتمركز جنوبي غرب بحر العرب وأضافت أن التوقعات تشير إلى بدء التأثير المباشر للإعصار على محافظتي ظفار والوسطى مساء الأحد وصباح الاثنين.