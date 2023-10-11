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أصيبت زوجته على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما

السفارة لدى الفلبين: نتابع حادث مقتل المواطن ونعمل على نقل الجثمان للسعودية

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
السفارة لدى الفلبين: نتابع حادث مقتل المواطن ونعمل على نقل الجثمان للسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت سفارة السعودية لدى الفلبين، أنها تلقت ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته، على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما.

نقل الجثمان

وشددت السفارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على متابعتها مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم، كما تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى السعودية.

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وتوفي مواطن وأصيبت زوجته بطلق ناري بعدما تعرضا لهجوم ليلة الثلاثاء في بلدية شريف أجواك في الفلبين.

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