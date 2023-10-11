8 عناصر شهيرة تضبط مستوى السكر بالدم لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي السفارة لدى الفلبين: نتابع حادث مقتل المواطن ونعمل على نقل الجثمان للسعودية ولي العهد يؤكد على ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج جامعة الإمام: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه فيديو متداول لأحد منسوبينا أسئلة شائعة لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي طرق تحديث رقم الجوال على أبشر أعراض شائعة لمتلازمة القولون العصبي أرقام مفزعة عن الدول الأكثر إصابة بالسرطان وأعلى معدل وفيات بسببه
أكدت سفارة السعودية لدى الفلبين، أنها تلقت ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ مقتل مواطن سعودي وإصابة زوجته، على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما.
وشددت السفارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على متابعتها مع السلطات الفلبينية تفاصيل الحادث الأليم، كما تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى السعودية.
وتوفي مواطن وأصيبت زوجته بطلق ناري بعدما تعرضا لهجوم ليلة الثلاثاء في بلدية شريف أجواك في الفلبين.