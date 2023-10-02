السفير الفرنسي يحتفي بالقهوة السعودية في يومها العالمي

احتفى السفير الفرنسي بالرياض بالقهوة السعودية، في الوقت الذي يحتفل العالم فيه بيوم القهوة العالمي، الموافق 1 أكتوبر 2023، بينما يحتفل السعوديون بقهوتهم الشهيرة التي تمثل رمزًا ثقافيًّا وإرثًا تاريخيًّا أصيلًا منذ القدم.

اليوم العالمي للقهوة

وتزامنًا مع احتفالات العالم بيوم القهوة العالمي، نشر سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية لودوفيك بويّ، صورة له بموقع “إكس”، يحمل كوبًا من القهوة السعودية وسط أجواء خلابة بالصحراء السعودية والزي التقليدي في البلاد.

وقال السفير الفرنسي، عبر منشور له، بمناسبة اليوم العالمي للقهوة: “أسأل السؤال: ما هو أفضل من القهوة السعودية؟”.

بمناسبة #اليوم_العالمي_للقهوة ، أسأل السؤال : ما هو أفضل من القهوة السعودية؟ 🇨🇵💙🇸🇦 pic.twitter.com/CziCH5vLHX — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) October 1, 2023

القهوة السعودية

وترتبط القهوة بالإرث الثقافي للسعودية عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد، وقيم الكرم والضيافة، كما أصبحت عنصرًا رئيسًا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها، أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، ومنذ القدم تُقدم القهوة السعودية في دلال ذهبية اللون من المعدن وتسكب بمقدار معين في فناجين خاصة بالقهوة السعودية.

يأتي ذلك فيما تختتم هيئة فنون الطهي اليوم مهرجان القهوة السعودية 2023، الذي تم تنظيمه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر، مقابل مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.

القهوة إرث تاريخي

ويعد تناول القهوة في السعودية إرثًا تاريخيًّا وثقافيًّا منذ القدم، ويرمز إلى قيم نبيلة يتميز بها السعودي مثل حسن الضيافة والكرم، وما زالت القهوة جزءًا أساسيًّا في أي لقاء أو اجتماع بين أفراد المجتمع في السعودية.

وتنتج المملكة 800 طن من البن سنويًّا من 600 مزرعة، إذ تملك 400 ألف شجرة من أشجار البُن حتى نهاية عام 2021، فيما تستهدف المملكة زراعة 1.2 مليون شجرة بن خولاني (أبرز منتجاتها من البن) في 2025.