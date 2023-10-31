السلبية تحسم الشوط الأول بين النصر والاتفاق

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

تعادل النصر والاتفاق

وانطلقت مباراة النصر والاتفاق المقامة على ملعب “الأول بارك” في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر.

وكاد جورجينيو فينالدوم أن يهز الشباك عند الدقيقة التاسعة، إلا أن الحارس نواف العقيدي تألق وأبعدها، ورد العالمي بهجمة سريعة، وتعرض كريستيانو رونالدو للعرقلة خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 12، ولكن الحكم لم يحتسبها.

واستمرت المحاولات، وأطلق رونالدو تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 20، ولكن أبعدها الدفاع، قبل أن ينقذ عبدالإله العمري مرماه من هدف مؤكد عند الدقيقة 30، بعد خروج العقيدي من المرمى.

ونجح أندرسون تاليسكا في هز الشباك بالوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق بالتعادل.

الفريقان يسعيان للفوز

ويأمل لويس كاسترو في مواصلة التألق، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى ستيفن جيرارد لتحقيق الفوز؛ وتكرار تفوقه على النصر، بعدما انتصر عليه في الدوري.