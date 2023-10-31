حمدالله يمنح الاتحاد التقدم ضد الفيحاء بالشوط الأول السلبية تحسم الشوط الأول بين النصر والاتفاق عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا كاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة الاتفاق يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكوايسون حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين مباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك شاهد.. اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.
وانطلقت مباراة النصر والاتفاق المقامة على ملعب “الأول بارك” في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر.
وكاد جورجينيو فينالدوم أن يهز الشباك عند الدقيقة التاسعة، إلا أن الحارس نواف العقيدي تألق وأبعدها، ورد العالمي بهجمة سريعة، وتعرض كريستيانو رونالدو للعرقلة خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 12، ولكن الحكم لم يحتسبها.
واستمرت المحاولات، وأطلق رونالدو تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 20، ولكن أبعدها الدفاع، قبل أن ينقذ عبدالإله العمري مرماه من هدف مؤكد عند الدقيقة 30، بعد خروج العقيدي من المرمى.
ونجح أندرسون تاليسكا في هز الشباك بالوقت بدل الضائع، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق بالتعادل.
ويأمل لويس كاسترو في مواصلة التألق، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى ستيفن جيرارد لتحقيق الفوز؛ وتكرار تفوقه على النصر، بعدما انتصر عليه في الدوري.