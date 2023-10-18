السيسي: سأطلب من الملايين الخروج رفضًا لتهجير الفلسطينيين لسيناء

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فكرة تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا إلى سيناء، مؤكدًا أن هذه الفكرة ليست جديدة وأنها مرفوضة على المستويين الرسمي والشعب، محذرًا في الوقت ذاته من استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وبأنه ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

الرفض الشعبي

وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي يزور القاهرة اليوم إنه لا بد من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا والعمل على حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس السيسي: إذا استدعى الأمر سأطلب من الشعب المصري الخروج إلى الشوارع للتعبير عن رفضه تهجير الفلسطينيين لسيناء وسترون خروج الملايين الذين يؤيدون موقف البلاد.

ولفت الرئيس المصري إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر للحرب مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنتهي مواجهة إسرائيل والفصائل إذا أصرت إسرائيل على فكرة التهجير.

السيسي يدين استهداف مستشفى المعمداني

وكان الرئيس المصري أدان في وقت سابق العدوان الإسرائيلي الغاشم على المستشفى المعمداني في غزة والذي راح ضحيته أكثر من 500 شخص.

وقال الرئيس المصري في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة”.