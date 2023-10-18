Icon

وظيفة براتب 4000 ريال دون دوام والتأمينات تعلق Icon السيسي: سأطلب من الملايين الخروج رفضًا لتهجير الفلسطينيين لسيناء Icon حساب المواطن يرد على مستفيد دخله 19 ألف ريال شهريًا Icon رئيس الأمر بالمعروف بالدوادمي يفعّل البرامج التوعوية Icon درب الوطن تبدأ أعمالها في حفر الباطن لنقل أكثر من 55 ألف راكب سنوياً Icon 9 سنوات من عهد الملك سلمان .. نهضة تنموية شاملة وضعت المواطن في الصدارة Icon أجواء الرياض تشبه المدن الساحلية بعد ارتفاع الرطوبة لـ70% Icon ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت قرب 92 دولارًا Icon لحظة اقتحام سفارتي إسرائيل في الأردن وتركيا Icon 3 إنذارات من الأرصاد لمناطق مكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967

السيسي: سأطلب من الملايين الخروج رفضًا لتهجير الفلسطينيين لسيناء

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
السيسي: سأطلب من الملايين الخروج رفضًا لتهجير الفلسطينيين لسيناء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فكرة تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا إلى سيناء، مؤكدًا أن هذه الفكرة ليست جديدة وأنها مرفوضة على المستويين الرسمي والشعب، محذرًا في الوقت ذاته من استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وبأنه ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

الرفض الشعبي

وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي يزور القاهرة اليوم إنه لا بد من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا والعمل على حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
خروج مطار بن غوريون من الخدمة بعد قصفه بصواريخ الفصائل الفلسطينية

خروج مطار بن غوريون من الخدمة بعد قصفه بصواريخ الفصائل الفلسطينية

خطيب المسجد النبوي: نهى الله المسلمين عن تخذيل إخوانهم وتحسيرهم

خطيب المسجد النبوي: نهى الله المسلمين عن تخذيل إخوانهم وتحسيرهم

وأضاف الرئيس السيسي: إذا استدعى الأمر سأطلب من الشعب المصري الخروج إلى الشوارع للتعبير عن رفضه تهجير الفلسطينيين لسيناء وسترون خروج الملايين الذين يؤيدون موقف البلاد.

ولفت الرئيس المصري إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر للحرب مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنتهي مواجهة إسرائيل والفصائل إذا أصرت إسرائيل على فكرة التهجير.

السيسي يدين استهداف مستشفى المعمداني

وكان الرئيس المصري أدان في وقت سابق العدوان الإسرائيلي الغاشم على المستشفى المعمداني في غزة والذي راح ضحيته أكثر من 500 شخص.

وقال الرئيس المصري في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب
آخر الاخبار

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن...

آخر الاخبار
نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب كبير
الرياضة

نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب...

الرياضة
أسعار النفط تقفز بنحو 6%
السوق

أسعار النفط تقفز بنحو 6%

السوق
طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية
السعودية اليوم

طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية

السعودية اليوم
سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022
الرياضة

سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي...

الرياضة
فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية
صحة وطب‎

فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية

صحة وطب‎
4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر لديك؟
تكنولوجيا

4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر...

تكنولوجيا
هارب منذ ثلاثة عقود.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو
العالم

هارب منذ ثلاثة عقود.. وفاة زعيم المافيا...

العالم