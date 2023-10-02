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تجري الانتخابات في 10 و11 و12 ديسمبر

السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثالثة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًّا ترشحه للانتخابات الرئاسة لفترة ثالثة.

وقال الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر “حكاية وطن” المنعقد على مدى ثلاثة أيام بالقاهرة، لتقديم كشف حساب عن ولايته الرئاسية الثانية: لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة التي سردنا فيها حكاية الوطن، “الوطن الذي نعمل من أجله جميعًا”، وواجهنا فيه التحديات وحققنا فيه الإنجازات.

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وأضاف، أن مصر دولة المؤسسات التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة ولأجل أحلامنا سنعمل معًا على تحقيقها.

وتابع الرئيس السيسي: ”لقد تابعت باهتمام بالغ حالة الحوار الوطني التي كانت في شكلها الأولى باعثة للأمل ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية على العمل على تنفيذ حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني”.

وأضاف: “كانت إرادة المصريين وما زالت المحرك الرئيسي والباعث الأساسي لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات”.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مواعيد الانتخابات الرئاسية.

وكشف رئيس الهيئة وليد حمزة خلال مؤتمر صحفي، منذ أيام عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، معلنًا فتح باب الترشح للراغبين.

وتم إصدار القرار 3 لسنة 2023 والذي يتضمن أن يبدأ الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من 5 إلى 15 أكتوبر، والانتخابات بالخارج في 1 و2 و3 ديسمبر وداخل مصر في 10 و11 و12 ديسمبر، لافتًا إلى أنه في حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8 و9 و10 يناير 2024.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى البلاد.

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