الشاعرة السعودية روان آل مشهور تنقل تجربة المرأة وتبرز القوة الناعمة في مجموعتها “فَلَقْ”

تتناول مجموعة الشعر الأولى للشاعرة السعودية روان آل مشهور، والتي تحمل عنوان “فَلَقْ”، قصائد تعكس تجربة المرأة وتسلط الضوء على القوة الناعمة التي تتمتع بها. صدرت المجموعة عن دار رواشن للنشر وتتألف من 13 فكرة وقصيدة تعبّر عن مشاعر الحزن، تجاه بعض القضايا التي تهم المرأة.

لغة شعرية سهلة ومتقنة

تتميز الشاعرة آل مشهور بلغة شعرية سهلة ومتقنة، حيث تستخدم الوزن العروضي والقافية لتحقيق تأثير أعمق وتعزيز رسالتها. تتضمن المجموعة 13 قصيدة تتميز بلغتها المرنة والتحليلية التي تساعد القارئ على فهم ما يحدث.

تركز آل مشهور في قصائدها على قضايا المرأة وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها النساء في المجتمع.

تنبض القصائد بروح العزيمة والإصرار لمواجهة التحديات التي تواجهها المرأة، وتعبر عن رغبتها في تحقيق ذاتها والمساواة في الحقوق والفرص.

من جانب آخر، تشارك الشاعرة روان آل مشهور حاليًا في معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2023 في جناح دار ميلاد، حيث تعرض مجموعتها الشعرية الأولى “فَلَقْ”. كما تستعد للمشاركة في معرض الكتاب في مدينة جدة في النسخة القادمة لعام 2023 بكتاب جديد يحتوي على قصائد جديدة.