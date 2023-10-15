الشبابيون يشكرون عبدالرحمن بن تركي صاحب تذكرة المليون ريال

وجهت الجماهير الشبابية الشكر والتقدير للأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، بعد شرائه التذكرة الأغلى في تاريخ النادي، والتي تبلغ قيمتها مليون ريال.

مزايا التذكرة الأغلى

وتُقدم تذكرة الضيافة التي يبلغ سعرها مليون ريال، 4 مزايا لصاحبها، وهي؛ بوكس VIP لحضور مباريات الموسم في ملعب نادي الشباب، عضوية ذهبية، حضور تدريبات الفريق، وتيشيرت موقع من نجوم الفريق.

جماهير الشباب تشكر عبدالرحمن بن تركي

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن شراء الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز للتذكرة الأغلى، لتتفاعل الجماهير وتوجه الشكر له، وقال علي الحجي: “ومن لها غير الغالي حبيب الشبابيين”.

وكتب بسام الدخيل: “مساء الخير، لأن الحب ما يوفيه الكلام، ولأن الأفعال هي الباقية، ولأن الشك زايل، ولأن الوفى مبدأ.. يا حظ الشباب بالأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز”.

وعلق محمد البدر، قائلًا: “كفو الأمير والنادي يستاهل كل خير ويأتي هذا امتدادًا لدعمه السابق للكيان.. تهكم البعض على ارتفاع قيمة التذكرة وأنها لن تجد زبونًا وتعتبر مخاطرة من النادي، الأمير أقفل الباب أمامهم فشكرًا ولا يكفي”.

وقال نايف بن خالد: “وربي تعبت أقول عنه كفو.. يا ناس شوفوا لي مصطلح ثاني أقوله عنه، هذا أمير وكفو وقرم وشيخ وتعجز الكلمات توصفه هذا الأمير عبدالرحمن بن تركي وكفى وجعل عمره طويل”.

وتابع فارس فايح: ” اشتراها اللي يستاهلها.. ودفع قيمتها اللي أغلى منها”، وكتب أبو الجوهرة: “والله وبالله وتالله أنها أقل من مكانتك في قلوبنا وأنها أقل من حقك يا رمزنا الله يحفظك ويطول بعمرك ويديمك دايمًا بالوجود يا مال العز والله”.