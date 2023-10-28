الشباب عينه على الفوز السادس ضد أبها

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواصلة تفوقه أمام نظيره أبها، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أبها يستضيف الليوث اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على أبها، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الليوث في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

تفوق الشباب ضد أبها

وتُعد مباراة أبها ضد الشباب اليوم هي المواجهة رقم 10 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وتمكن الليوث من الفوز 5 مرات، وخسر 3 مرات، وتعادلا مرتين.

ويأمل الليوث بقيادة المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان في مواصلة التألق وحصد الثلاث نقاط، من أجل التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز.