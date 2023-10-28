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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب عينه على الفوز السادس ضد أبها

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
الشباب عينه على الفوز السادس ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواصلة تفوقه أمام نظيره أبها، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أبها يستضيف الليوث اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا على أبها، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد الليوث في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

تفوق الشباب ضد أبها

وتُعد مباراة أبها ضد الشباب اليوم هي المواجهة رقم 10 بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وتمكن الليوث من الفوز 5 مرات، وخسر 3 مرات، وتعادلا مرتين.

ويأمل الليوث بقيادة المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان في مواصلة التألق وحصد الثلاث نقاط، من أجل التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز.

أبها ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة بين الفريقين – المصدر spl

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