Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة الطائي اليوم

الشباب يبحث عن انطلاقة قوية في ملعبه الجديد

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
الشباب يبحث عن انطلاقة قوية في ملعبه الجديد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى مبارياته على ملعبه الجديد، مساء اليوم السبت، خلال مواجهة الطائي في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

الشباب يسعى للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الثلاث وكتابة الفوز الأول على ملعب النادي، كما يسعى اللاعبون لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

قد يهمّك أيضاً
حضور كثيف من الصناعيين في ختام معرض الحديد والزجاج والألومنيوم والصفقات مليارية

حضور كثيف من الصناعيين في ختام معرض الحديد والزجاج والألومنيوم والصفقات مليارية

جماهير الإسماعيلي تنعى بشير عبدالصمد

جماهير الإسماعيلي تنعى بشير عبدالصمد

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ويأمل المدير الفني الجديد، الكرواتي إيغور بيسكان، لتحقيق انطلاقة قوية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعدما قاد التدريبات الجماعية خلال الثلاث أيام الماضية، خاصة أن مباراة اليوم ستحظى بدعم جماهيري كبير.

ويُعاني الليوث من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، حيث اكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مرات.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

الطائي يسعى للعودة للانتصارات

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، بعد تعثره في آخر 4 مباريات، حيث تعادل أمام الحزم، وخسر ضد الاتفاق، النصر والتعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، من الفوز مرتين والتعادل مرة والخسارة في 6 مواجهات.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم