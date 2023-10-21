الشباب يبحث عن انطلاقة قوية في ملعبه الجديد

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يُدشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى مبارياته على ملعبه الجديد، مساء اليوم السبت، خلال مواجهة الطائي في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الثلاث وكتابة الفوز الأول على ملعب النادي، كما يسعى اللاعبون لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.
ويأمل المدير الفني الجديد، الكرواتي إيغور بيسكان، لتحقيق انطلاقة قوية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعدما قاد التدريبات الجماعية خلال الثلاث أيام الماضية، خاصة أن مباراة اليوم ستحظى بدعم جماهيري كبير.
ويُعاني الليوث من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، حيث اكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مرات.
على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لاستعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي، بعد تعثره في آخر 4 مباريات، حيث تعادل أمام الحزم، وخسر ضد الاتفاق، النصر والتعاون.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، من الفوز مرتين والتعادل مرة والخسارة في 6 مواجهات.