الشباب يحسم ملف المدير الفني خلال 72 ساعة

تسعى إدارة نادي الشباب برئاسة محمد المنجم، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم سريعًا، لقيادة التدريبات وتجهيز اللاعبين للمباريات الرسمية.

إدارة الشباب تسعى للتعاقد مع مدرب

وعلق الإعلامي سعيد الربيعي، قائلًا: “إدارة الشباب تفاضل بين 4 مدربين عالميين لاختيار أحدهم لتدريب الفريق بعد أن فاوضتهم طوال الأيام الماضية وتلقت موافقاتهم على التوقيع رسميًا”.

وأضاف سعيد الربيعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “وينتظر أن تحسم الإدارة ملف المدرب الجديد خلال الـ 72 ساعة المقبلة بإذن الله”.

وأقالت إدارة الشباب، المدرب الهولندي مارسيل كايزر بعد أسابيع قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لسوء النتائج بداية الموسم، وتم تكليف الأرجنتيني خوان براون بتولي المهمة مؤقتًا.

تذبذب مستوى الفريق بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 9 جولات على بداية المسابقة.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم الأداء المنتظر، واكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.