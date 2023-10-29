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ضمن منافسات الدوري

الشباب يحقق أسوأ انطلاقة

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
الشباب يحقق أسوأ انطلاقة
المواطن - فريق التحرير

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خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب آمال جماهيره، بعد المستوى المحبط الذي ظهر عليه خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الخسارة ضد أبها

ولعب أبها ضد الشباب بالأمس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة الليوث بهدفين مقابل هدف.

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موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

أبها ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @SPL

معاناة الشباب هذا الموسم

وتجمد رصيد الليوث عند 12 نقطة، ليُحقق بذلك أسوأ حصيلة من النقاط حتى نهاية منافسات الجولة الـ11 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008\ 2009.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 3 مباريات والتعادل مثلهم، والخسارة في 5 لقاءات، وسجل 14 هدفًا، واهتزت شباكه 19 مرة.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

ويعيش الليوث فترة من عدم الاستقرار، حيث بدأ الفريق الأول لكرة القدم منافسات الموسم الحالي مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، ولكن تمت إقالته بعد توليه المهمة بأسابيع قليلة، لتراجع المستوى والنتائج.

وكلفت الإدارة المدير الفني الأرجنتيني خوان براون لتولي المهمة مؤقتًا، قبل أن تتعاقد مع المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراتين بدوري روشن السعودي، فاز مرة وخسر أخرى.

إيغور بيسكان
بيسكان – المصدر @AlShababSaudiFC

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