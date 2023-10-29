الشباب يحقق أسوأ انطلاقة

خيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب آمال جماهيره، بعد المستوى المحبط الذي ظهر عليه خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الخسارة ضد أبها

ولعب أبها ضد الشباب بالأمس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بخسارة الليوث بهدفين مقابل هدف.

معاناة الشباب هذا الموسم

وتجمد رصيد الليوث عند 12 نقطة، ليُحقق بذلك أسوأ حصيلة من النقاط حتى نهاية منافسات الجولة الـ11 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها موسم 2008\ 2009.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، من الفوز في 3 مباريات والتعادل مثلهم، والخسارة في 5 لقاءات، وسجل 14 هدفًا، واهتزت شباكه 19 مرة.

ويعيش الليوث فترة من عدم الاستقرار، حيث بدأ الفريق الأول لكرة القدم منافسات الموسم الحالي مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، ولكن تمت إقالته بعد توليه المهمة بأسابيع قليلة، لتراجع المستوى والنتائج.

وكلفت الإدارة المدير الفني الأرجنتيني خوان براون لتولي المهمة مؤقتًا، قبل أن تتعاقد مع المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، الذي قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراتين بدوري روشن السعودي، فاز مرة وخسر أخرى.