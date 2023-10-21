الشباب يهزم الطائي في أولى مبارياته على ملعبه الجديد

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، ذاكرة الانتصارات وذلك بعد الفوز على الطائي مساء اليوم بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن.
الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل السنغالي حبيب ديالو الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الخمسين، ثم واصل الفريق العاصمي ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب حسين القحطاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الليث 12 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ16.
وكان الليث خاض مباراة الطائي على ملعبه الجديد ” ملعب الأمير خالد بن سلطان” بعد افتتاحه اليوم.
الحبيب ديالو⚽
الهدف الأول في الملعب الجديد🔥🏟
الشباب 1 × 0 الطائي#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الطائي | #SSC pic.twitter.com/akoLZLVMdj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
هدددددف!⚽
القحطاني يضيف الهدف الثاني للشباب⚽🔥
الشباب 2 × 0 الطائي#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الطائي | #SSC pic.twitter.com/Egk3EHuyEX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023