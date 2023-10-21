الشباب يهزم الطائي في أولى مبارياته على ملعبه الجديد

استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، ذاكرة الانتصارات وذلك بعد الفوز على الطائي مساء اليوم بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن.

فوز ثمين لـ الشباب

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل السنغالي حبيب ديالو الهدف الأول لـ الليث في الدقيقة الخمسين، ثم واصل الفريق العاصمي ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب حسين القحطاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الليث 12 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ16.

وكان الليث خاض مباراة الطائي على ملعبه الجديد ” ملعب الأمير خالد بن سلطان” بعد افتتاحه اليوم.