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في تاسع جولات دوري روشن

الشباب يواصل نتائجه السلبية بالتعادل ضد الرياض

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
الشباب يواصل نتائجه السلبية بالتعادل ضد الرياض
المواطن - فريق التحرير

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واصل نادي الشباب نتائجه السلبية في بطولة دوري روشن، وذلك بعد تعادله مساء اليوم ضد نادي الرياض بنتيجة 2/ 2 في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

الشباب ضد الرياض 

وكان نادي الرياض بادر بالتسجيل عبر اللاعب أندري جراي في الدقيقة الـ36 ثم في الشوط الثاني، سجل الليث هدف التعادل عبر اللاعب رومان سايس في الدقيقة الـ53.

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الشباب والرياض - 23

وفي الدقيقةالـ73، سجل اللاعب خوان لوبيز الهدف الثاني لنادي الرياض، ثم نجح اللاعب إياجو سانتوس في إحراز هدف التعادل لليث في الدقيقةالـ88.

وبعد التعادل، أصبح رصيد الليث 9 نقاط في المركز الـ11، بينما أصبح رصيد الرياض 8 نقاط في المركز الـ13.

الشباب والرياض - 23

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