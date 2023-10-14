الشباب يُفاضل بين كيكي فلوريس وبيسكان

تواصل إدارة نادي الشباب برئاسة محمد المنجم، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالإسباني كيكي فلوريس.

الشباب يتفق مع كيكي فلوريس وبيسكان

وأكد الإعلامي سعيد الربيعي، أن إدارة نادي الشباب اتفقت مع اسمين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، على أن تحسم خلال الساعات القادمة ملف التعاقد مع أحدهم، وسيتواجد في المباراة المقبلة.

وأشار سعيد الربيعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم السبت، إلى أن المدربان اللذان اتفقت معهما الإدارة الشبابية، هما؛ الإسباني كيكي فلوريس، والكرواتي إيغور بيكسان.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم كيكي فلويس ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وتمنوا أن تحسم الإدارة الشباب هذا الملف، وتتعاقد مع المدرب الإسباني، وأكدت أنه قادرًا على تطوير الفريق.

تذبذب مستوى الفريق بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 9 جولات على بداية المسابقة.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم الأداء المنتظر، واكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.