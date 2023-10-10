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مشاهد أثارت حالة من الغضب

الشرطة الهندية تلقي جثة مسن تعرض لحادث مروري من أعلى جسر

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
الشرطة الهندية تلقي جثة مسن تعرض لحادث مروري من أعلى جسر
المواطن - فريق التحرير

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أثار مقطع فيديو متداول، يُظهِر عناصر من الشرطة في ولاية بيهار الهندية وهم يرمون جثة رجل تعرّض لحادث سير في إحدى القنوات المائية، غضباً كبيراً عبر مواقع التواصل.

إلقاء الجثة من فوق الجسر

وظهر في المقطع، ثلاثة عناصر من شرطة بيهار الواقعة في شمال شرق الهند، وهم يحملون جثة ملطخة بالدماء على أحد الجسور قبل رميها في الماء، تحت أنظار المارة.

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تعليق الشرطة

وقال مسؤول في الشرطة، إن العناصر لم يُلقوا في الماء سوى القسم السفلي من جثة الرجل الذي صدمته شاحنة مسرعة.

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