الشورى يستعرض التقرير السنوي لصندوق هدف بالجلسة القادمة

تشهد قبة مجلس الشورى انعقاد الجلستين العادية السابعة والثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة يبحث خلالهما عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين بعد أن استكملت لجانه المتخصصة دراستها خلال الفترة الماضية .

جلسة الشورى المقبلة

ومن المقرر أنْ يصوّت المجلس خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها الاثنين القادم على عددٍ من توصيات لجنة الطاقة والصناعة بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية للعام المالي 1443/ 1444هـ ، فيما سيصوّت ضمن جدول أعمال الجلسة على توصيات تقرير اللجنة الصحية المتضمن وجهة نظرها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد مناقشة المجلس التقريرين في جلسة سابقة.

التقرير السنوي لصندوق هدف

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية السابعة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1444هـ، كما يصوّت المجلس على توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1443/1444هـ.

كما يطرح مجلس الشورى في ذات الجلسة للنقاش تقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ، و تقرير اللجة المالية والاقتصادية حيال ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1444هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي سيعقدها يوم الثلاثاء القادم التصويت على توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وذلك بعد أنْ يطّلع على وجهة نظر اللجنة حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443/1444هـ، كما يطّلع على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أنْ أنهت اللجنة دراسته ووضعت توصياتها بشأنه، كما أدرج المجلس للمناقشة في هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أنْ يستمع المجلس إلى رأيِّ اللجنة تجاه أداء الوزارة وما قدمت عليه من توصيات.