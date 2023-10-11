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دعا لربط حساب القاصرين بنظام الهيئة

الشورى يطالب بتزويد هيئة أموال القاصرين بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
الشورى يطالب بتزويد هيئة أموال القاصرين بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء
المواطن - فريق التحرير

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طالب مجلس الشورى بدعم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويدها بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والتي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

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التنسيق مع البنك المركزي

وحث المجلس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على التنسيق مع البنك المركزي السعودي للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص بالإشراف على التصرفات المالية.

وفي شأن آخر أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات.

حديقة الملك سلمان

ودعا المجلس مؤسسة حديقة الملك سلمان إلى الالتزام بالهوية والمحافظة على التراث الطبيعي من خلال التركيز على النباتات المحلية في تشجير الحديقة.

كما دعا المؤسسة إلى استخدام التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنشآت وفي أعمال التشغيل والصيانة ومنها معالجة المياه لضمان تأمين المياه اللازمة للحديقة.

وخلال الجلسة أيضًا ناقش الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1443/1444هـ .

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