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حال التنقل بسيارة كفيله

الشيخ المطلق يوضح حكم خصم المخالفات المرورية من راتب السائق

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٠ مساءً
الشيخ المطلق يوضح حكم خصم المخالفات المرورية من راتب السائق
المواطن - فريق التحرير

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كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عن حكم الخصم من راتب السائق الذي يخالف تعليمات المرور بسيارة يملكها كفيله.

فتوى الشيخ المطلق

وخلال برنامج فتاوى تلقى الشيخ المطلق سؤالًا جاء فيه: “لدي سائق، ولكن تصلنا مخالفاته بالسرعة، ونصحناه ولم يتوقف، فأصبحت أخصم من راتبه شهريًا ما يقارب 200 ريال للمخالفات، فهل هذا يجوز؟”.

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وفي البداية قال الشيخ المطلق إنه لا مانع من الخصم عليه كي يتأدب ويلتزم ولا يخالف نظام المرور لأنكم تدفعون مخالفاته من جيوبكم.

وأشار إلى أنه يستحب توجيهه وتشجيعه وتحفيزه لتلافي هذا الأمر، وترغيبه في الالتزام بالقواعد المرورية، مؤكدًا أنه من باب الإحسان إليه.

 

 

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