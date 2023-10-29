ثلاثية تُهدي الفوز لـ ليفربول ضد نوتنغهام الشيخ المطلق يوضح حكم خصم المخالفات المرورية من راتب السائق رابط التسجيل في مبادرة تعليم الباحة لتأهيل شاغلي الوظائف التعليمية وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل رونالدو ومحرز وباتنا الأكثر صناعة للأهداف لحظة تدفق الشلالات بعد أمطار تبوك مساند: 2000 ريال ومنع العمل بالسعودية عقوبة العاملة المنزلية المخالفة حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر الأهلية؟ خسارة الأهلي ضد صن داونز بهدف
كشف عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عن حكم الخصم من راتب السائق الذي يخالف تعليمات المرور بسيارة يملكها كفيله.
وخلال برنامج فتاوى تلقى الشيخ المطلق سؤالًا جاء فيه: “لدي سائق، ولكن تصلنا مخالفاته بالسرعة، ونصحناه ولم يتوقف، فأصبحت أخصم من راتبه شهريًا ما يقارب 200 ريال للمخالفات، فهل هذا يجوز؟”.
وفي البداية قال الشيخ المطلق إنه لا مانع من الخصم عليه كي يتأدب ويلتزم ولا يخالف نظام المرور لأنكم تدفعون مخالفاته من جيوبكم.
وأشار إلى أنه يستحب توجيهه وتشجيعه وتحفيزه لتلافي هذا الأمر، وترغيبه في الالتزام بالقواعد المرورية، مؤكدًا أنه من باب الإحسان إليه.
#فتاوى | سائلة تقول : لدي سائق، ولكن تصلنا مخالفاته بالسرعة، ونصحناه ولم يتوقف، فأصبحت أخصم من راتبه شهريًا ما يقارب 200 ريال للمخالفات، فهل هذا يجوز؟
الشيخ عبدالله المطلق يوجه. pic.twitter.com/HABGU8IU7T
— فتاوى (@Fatawa_sa) October 29, 2023