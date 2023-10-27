الشيخ بندر بليلة: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين

أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة أن الصبر على البلاء منزلة من منازل الرضا والخير والبركة.

ولفت فضيلته في خطبة الجمع اليوم إلى أن عدل الله وحكمته حتى في البلاء فهو المعين الموفق.

ورفع الشيخ بندر بليلة أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يعز المسجد الأقصى وينصر المؤمنين في فلسطين.

وكرر خطيب المسجد الحرام الدعاء لنصرة الأقصى بقوله: اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله عزيزًا منيعًا، اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين وارحمهم واجبر كسرهم.

الشدائدُ والكُرَب

وأضاف أن “الشدائدُ والكُرَب، والمَكارهُ والنُّوَب، مصحوبةٌ بهِبات الله وألطافه، وخيراتِه وإسعافه”، لافتًا إلى أن مِن أجَلِّ ألطاف الله في المكاره والبلايا؛ما يناله المبتلى الصابرُ من منزلة الرضا،فهو رُوحُ مقاماتِ الدينِ،ومُستنَزَلُ الخيرات،ومُسْتدَرُّ البركات،ومَهْبِطُ الرحَمات،ولا يزال المُبتلى يرضى عن الله حتى يرضى اللهُ عنه”.

وقال فضيلته: “يامَن أحاطت به الشدائدُ والبَلِيات؛ اجعلْ مولاك نُصبَ عينيك، وقِبلةَ قلبك، والطمعَ في فرجه منتهى سُولِك، وغايةَ مأمولِك، فليس على غيرِ الله مُعوَّل، ولا عنه مُنصَرف ولا مُتحوَّل”.