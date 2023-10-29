الصحة العالمية: استعدوا لمواجهة المرض الخطير القادم

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من ظهور جائحات جديدة في المستقبل، بعد انحسار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المسألة مجرد وقت.

ودعا البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال. لافتًا إلى أنه يجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية.

أسوأ من كورونا

ويتوقع أن تكون الجائحة المقبلة أسوأ من جائحة كوفيد-19، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادرًا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.

وقد تكون الجائحة المقبلة أسوأ من جائحة كوفيد-19، الذي عانى منه العالم لقرابة 3 سنوات، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادرًا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.

من جانبه، حذر الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف، أخصائي أمراض المناعة والأمراض المعدية، قائلًا: “تطور الميكروبات لم ينته بعد بل هو مستمر ولن يتوقف. وتتجه المجتمعات الميكروبية بأكملها (البكتيريا والفيروسات) إلى حيث تتجه جميع الكائنات الحية- إلى تراكم الأعداد والاستيلاء على مناطق جديدة”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

يستحيل إيقاف ظهور الأوبئة

ومنذ أيام، أعلن هانز كلوغ، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أنه يستحيل إيقاف ظهور الأوبئة في العالم، ولكن يجب في نفس الوقت أن نكون على استعداد لمواجهتها.

وقال كلوغ، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، على هامش الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا التي عقدت في أستانا: “بالطبع قد تظهر أوبئة أخرى في العالم. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نكون مستعدين لها. لقد تعلمنا العديد من الدروس من جائحة كورونا التي سنعلن تفاصيلها”.