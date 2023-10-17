الفريق اليحيى يتوج الفائزين ببطولة الجوازات الأولى لكرة القدم الصحة : لا تخدش لدغة بق الفراش ترتيب المجموعة السادسة بعد إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد حل مشكلة تغيير العنوان الوطني في الضمان الاجتماعي السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لرعايا 63 دولة المفتاح الأسود مطلق النار في بلجيكا يعترف بقتل 3 سويديين اتصالات ومقابلات محمد بن سلمان تهدف لدعم فلسطين ومنع انتشار الحرب بالمنطقة بلينكن واجه مقاومة شديدة من أقوى الزعماء العرب محمد بن سلمان بشأن غزة تسجيل مواطنة في التأمينات دون علمها وإسقاط أخرى من المعاشات المدد المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند
وجهت وزارة الصحة، ممثلة في حساب عش بصحة، عدة نصائح للتعامل مع بق الفراش حال وجوده في مكان إقامتنا لا قدر الله.
وقالت الصحة إنه عندما ترى أثرًا على جسدك من بق الفراش فتجنب خدش اللدغة، واحرص على تعقيمها بمطهر طبي، مع وضع قطعة قماش باردة لتخفيف الحكة.
والمعروف أن حشرة البق هي حشرة طفيلية صغيرة تتغذى على دم الإنسان أو الحيوان خلال فترة نومهم، وتنتشر هذه الحشرة في الأماكن التي يتواجد وينام فيها الإنسان مثل ما يلي:
وتشمل أعراض لدغة البق ما يلي:
يذكر أن فرنسا شهدت موجة شرسة من البق بدأت خلال أسبوع الموضة في باريس، في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، مع ظهور بعض مقاطع الفيديو للحشرات التي تزحف في وسائل النقل العام، ثم بدأ عشاق الموضة المذعورون في المدينة بتوثيق مخاوفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما بدأت وسائل الإعلام الرئيسية في التقاط الصور ونشرها أيضًا.