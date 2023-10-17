الصحة : لا تخدش لدغة بق الفراش

وجهت وزارة الصحة، ممثلة في حساب عش بصحة، عدة نصائح للتعامل مع بق الفراش حال وجوده في مكان إقامتنا لا قدر الله.

وقالت الصحة إنه عندما ترى أثرًا على جسدك من بق الفراش فتجنب خدش اللدغة، واحرص على تعقيمها بمطهر طبي، مع وضع قطعة قماش باردة لتخفيف الحكة.

حشرة البق

والمعروف أن حشرة البق هي حشرة طفيلية صغيرة تتغذى على دم الإنسان أو الحيوان خلال فترة نومهم، وتنتشر هذه الحشرة في الأماكن التي يتواجد وينام فيها الإنسان مثل ما يلي:

الشقق

الفنادق

الحافلات

القطارات

أعراض بق الفراش

وتشمل أعراض لدغة البق ما يلي:

حكة واحمرار في الجلد.

بقع من الدم على مفارش السرير.

آثار لدغات في المناطق المكشوفة مثل الوجه والرقبة.

البق يجتاح باريس

يذكر أن فرنسا شهدت موجة شرسة من البق بدأت خلال أسبوع الموضة في باريس، في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، مع ظهور بعض مقاطع الفيديو للحشرات التي تزحف في وسائل النقل العام، ثم بدأ عشاق الموضة المذعورون في المدينة بتوثيق مخاوفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما بدأت وسائل الإعلام الرئيسية في التقاط الصور ونشرها أيضًا.