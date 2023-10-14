الصحة: مضاعفات الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي إلى الوفاة

حذرت وزارة الصحة من خطورة مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى الوفاة مع اقتراب فصل الشتاء.

أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأكدت وزارة الصحة، على أهمية تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية للوقاية من مضاعفات المرض والحد من خطورته خاصة على كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

سبب تلقي اللقاح كل عام

ونظرًا لتغير فيروسات الإنفلونزا بسرعة كبيرة، قد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، ولهذا تُطرح لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التغير.

وعندما يتلقى الإنسان اللقاح، ينتج جهازه المناعي أجسامًا مضادة لحمايته من الفيروسات الموجودة في اللقاح لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.

والإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلام في الجسم، وسعال، وأعراض أخرى وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج؛ لما تسببه الإنفلونزا في بعض الأحيان من مضاعفات.