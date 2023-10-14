الصحة: مضاعفات الإنفلونزا الموسمية قد تؤدي إلى الوفاة الشباب يُفاضل بين كيكي فلوريس وبيسكان الهلال الأكثر استحواذًا في دوري روشن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين ويقصف مراسلين جنوبي لبنان اذهب للصيانة فوراً.. 5 أسباب لاهتزاز عجلة القيادة على الطريق إصابة فيكتور أوسيمين أمام الأخضر تقلق نابولي وظائف بـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأرقام تُنصف سالم الدوسري في صراع الأفضل بآسيا خليل الزياني يتصدر استفتاء أعظم المدربين في كأس آسيا فينيسيوس: بنزيما علمني الكثير
حذرت وزارة الصحة من خطورة مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى الوفاة مع اقتراب فصل الشتاء.
وأكدت وزارة الصحة، على أهمية تلقي لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمية للوقاية من مضاعفات المرض والحد من خطورته خاصة على كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
ونظرًا لتغير فيروسات الإنفلونزا بسرعة كبيرة، قد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام، ولهذا تُطرح لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التغير.
وعندما يتلقى الإنسان اللقاح، ينتج جهازه المناعي أجسامًا مضادة لحمايته من الفيروسات الموجودة في اللقاح لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.
والإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلام في الجسم، وسعال، وأعراض أخرى وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج؛ لما تسببه الإنفلونزا في بعض الأحيان من مضاعفات.