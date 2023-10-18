الصواعق الرعدية تنير سماء جازان

أظهرت مقاطع فيديو الصواعق الرعدية وهي تنير سماء معظم محافظات منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء.

وتسببت الأحوال الجوية في جازان في استنفار أمني وإسعافي، وخصوصًا بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وسالت على إثرها السيول.

المدني يحذر

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة؛ لمتابعة وضع الأودية، وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة.. داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 30 كم/ ساعة قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.